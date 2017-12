L’Atletico Madrid prépare déjà l’avenir. Selon plusieurs sources concordantes en Argentine, le jeune attaquant du Racing Club de Avellaneda Lautaro Martinez (20 ans) se rapproche des Colchoneros.

La Nacion annonce même que la pépite argentine a déjà passé la traditionnelle visite médicale et va s’engager pour les six prochaines saisons avec le club espagnol. L’Atletico va laisser le jeune attaquant à la disposition de son club actuel jusqu’à l’été prochain. Le transfert pourrait rapporter au Racing plus de 12 millions d’euros.