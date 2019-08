C’était l’un des feuilletons de ce début de mercato. Antoine Griezmann (28 ans) a quitté l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de 120 M€. Mais le départ de l’international français ne s’est pas fait sans une certaine amertume du côté Colchonero qui conteste, en partie le montant de la clause libératoire de l’attaquant. Sur les ondes de la Cadena Cope, Saúl Ñíguez est revenu sur le départ de son ancien coéquipier.

« On savait qu’il avait cette envie mais j’ai été surpris. C’était un joueur très important pour l’Atlético et le fait qu’il soit parti est compliqué. L’Atléti est une institution au-dessus de tous les joueurs et lorsqu’Antoine a porté le maillot, il n’y a jamais rien eu à lui reprocher, explique le joueur madrilène. Après les formes de son départ n’ont pas été les meilleures, mais ceci dit il n’y a rien à ruminer non plus. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10