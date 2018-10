Thomas Lemar est devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Arrivé pour près de 70 M€, l’ancien milieu monégasque est venu rejoindre ses deux compères champions du monde, Lucas Hernandez et Antoine Griezmann. Et depuis son arrivée, il se trouve que Thomas Lemar est très apprécié par son entraîneur, Diego Simeone.

En effet, Thomas Lemar est devenu la septième recrue la plus utilisée sous l’ère Simeone, derrière des joueurs comme Mandzukic, Villa, Moya ou encore Siqueira, comme le révèle le média espagnol As. Mieux, l’ancien monégasque a été plus utilisé qu’Antoine Griezmann lorsque celui-ci est arrivé en provenance de la Real Sociedad. De bon augure pour les échéances à venir avec l’Equipe de France pour celui qui n’avait disputé que 90 minutes sous le maillot Bleu en Russie.