Rien ne va plus ces derniers jours à Manchester City depuis les annonces de l’UEFA et les sanctions liées au fair-play financier. Un coup dur pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers qui peuvent craindre une suspension de Ligue des Champions dès la saison prochaine et même une relégation en quatrième division. Dans tout ce marasme actuel, l’attaquant international algérien des Citizens pourrait se consoler avec cette déclaration de Samuel Eto’o à son sujet.

L’ancienne gloire du FC Barcelone s’enflamme littéralement pour le Fennec et lui promet même le Ballon d’Or, si Mahrez le souhaite vraiment comme il l’explique au média El Araby, relayé par le site officiel de Manchester City. « C’est l’un des grands joueurs du football mondial aujourd’hui. On a beaucoup de chances de l’avoir dans notre continent. J’espère vraiment qu’il ne rêvera pas seulement d’être meilleur joueur africain, mais également Ballon d’Or européen parce qu’il a toutes les qualités pour l’être », a-t-il déclaré. Des compliments qui devraient ravir le natif de Sarcelles, lui qui a marqué 7 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matches de Premier League cette saison.