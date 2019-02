C’est un dossier qui est pris à bras le corps par la direction du FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Il s’agit de la prolongation du contrat de Jordi Alba, le latéral gauche de 29 ans présent au club depuis 2012. Auteur d’une belle saison jusqu’à présent, l’international espagnol a bel et bien étendu son bail avec le club catalan.

Le club blaugrana vient en effet d’annoncer qu’un accord a été trouvé entre le joueur et le Barça pour une prolongation jusqu’en 2024, soit un nouveau contrat de 5 ans. Un joli coup pour les Blaugranas, surtout lorsqu’on sait qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des latéraux performants sur le marché des transferts. Et pour information, le montant de la clause libératoire est de 500 M€ !