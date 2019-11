Véritable révélation du début de saison avec le FC Barcelone, Ansu Fati (17 ans) connait des lendemains qui déchantent. En effet, la pépite de la Masia ne joue plus car le retour des blessés, Lionel Messi en tête, pousse le jeune attaquant sur le banc. Aujourd’hui au Vissel Kobe (D1 japonaise), Andrés Iniesta (35 ans) garde toujours un œil attentif sur son ancien club. Et le milieu de terrain est ravi de l’éclosion de la jeune pépite et estime qu’Ansu Fati doit profiter des chances qui lui seront offertes pour prouver qu’il est le renouveau du Barça.

« C’est très positif pour ce que cela signifie. C’est un jeune joueur qui peut avoir des opportunités. L’important est que vous profitiez des opportunités, juge l’ancien international espagnol (131 sélections, 13 buts) dans les colonnes de Marca. Être dans l’équipe première est très difficile, alors quand vous avez des minutes, vous devez en profiter. »