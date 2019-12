Révélation du début de saison du FC Barcelone, Ansu Fati continue de bluffer tout son monde. Après avoir goûter aux joies de l’équipe première, le jeune Espagnol a récemment été blindé par le club catalan. Et ce soir, il est entré dans l’histoire de la Ligue des Champions.

À 17 ans et 40 jours, Ansu Fati est en effet devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition en signant le deuxième but blaugrana face à l’Inter Milan. une réalisation importante en plus puisqu’elle a permis aux Barcelonais de l’emporter en Italie.