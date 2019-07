Antoine Griezmann portera le numéro 17 au FC Barcelone. Un choix qui a interpellé forcément, puisque ce n’est pas un numéro qu’on a l’habitude de voir sur le dos des stars. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a expliqué ce choix.

« Le 7 est déjà pris, donc on a regardé ce qui restait, on a voté pour le 17 avec ma famille », a tout simplement répondu le Français ! En cas de départ de Coutinho, on peut imaginer du changement...

