Arrivé cet été en provenance de l’Altético Madrid, Antoine Griezmann (28 ans) est depuis un joueur du FC Barcelone. Une arrivée qui a fait parler d’elle tout au long de l’été. Mais depuis le joueur a pu commencer à jouer sous ses nouvelles couleurs avec un maillot qui est floqué du numéro 17. Alors que Coutinho est parti au Bayern Munich en prêt, le numéro 7 est orphelin de tout joueur. Un numéro qui était celui du Français lorsqu’il jouait à Madrid, mais aussi en Equipe de France.

Mais le Figaro Sport rappelle que désormais, il ne peut plus le changer. D’après l’article 216, section 3 : « Dans le cas des équipes de première et deuxième division, la numérotation sera de 1 à 25 maximum et chacun devra porter le même [numéro] à chaque match de toutes les compétitions officielles, tant au dos du maillot, qu’à l’avant du short », l’attaquant des Bleus ayant déjà joué officiellement avec le Barça contre Bilbao (0-1), avec le 17, lors de la première journée de Liga.

