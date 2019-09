Le quotidien AS dévoile une drôle d’anecdote. Ce n’est un secret pour personne que Grizi est fan de jeux vidéo, et lui même a déjà déclaré sa flamme à des jeux comme Fortnite ou Football Manager à plusieurs reprises. Et les jeux vidéos sont en train d’accélérer son intégration dans le vestiaire catalan.

Pendant la tournée asiatique, il a notamment acheté une Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart, très populaire chez les cadres du vestiaires, avec des joueurs comme Sergi Roberto et Gerard Piqué qui organisent des compétitions, et Carles Aleñá et Ousmane Dembélé qui sont les meilleurs de l’effectif dans le domaine. Des parties qui ont permis à Griezmann de bien s’intégrer et de créer des affinités avec ses nouveaux partenaires.

