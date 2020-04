Arthur Melo (23 ans) a tenu à mettre les points sur les i concernant son avenir. Alors que la presse italienne faisait récemment état d’un intérêt de l’Inter Milan pour le milieu de terrain du FC Barcelone, le Brésilien a balayé les rumeurs d’un éventuel départ de Catalogne : « l’Inter ? C’est un honneur que ce club s’intéresse à moi, mais mon aventure au Barça n’est pas terminée », a-t-il confié à la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre.

« Pour tout joueur, c’est une fierté de voir son nom associé à des clubs aussi importants et mondialement connus que l’Inter, à un grand entraîneur et à une équipe impressionnante. Cependant, je ne pense qu’à Barcelone, je me sens très bien dans le club et dans la ville, et honnêtement je me vois jouer au Barça pendant de nombreuses années ». De quoi rassurer les fans du Camp Nou, alors qu’Arthur, recruté en 2018, est sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2024.