Pour sa première saison sous le maillot du FC Barcelone, Arthur (22 ans) a disputé 27 matchs en Liga. Auteur de prestations moyennes avec les Blaugranas, l’intéressé se comporte beaucoup mieux avec la sélection brésilienne. Et le milieu de terrain auriverde pense avoir trouvé les raisons de ses difficultés au Barça.

« Je joue avec moins de liberté à Barcelone qu’au Brésil. Avec Valverde je dois plus recevoir le ballon entre les lignes et être plus porté vers l’attaque. Avec Tite, j’ai plus de liberté pour revenir en arrière et construire le jeu, je peux chercher le ballon plus loin, » a ainsi expliqué Arthur dans des propos relayés par AS.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10