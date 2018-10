Titulaire avec la sélection du Chili, Arturo Vidal a retrouvé le plaisir de jouer durant la trêve internationale. Car au FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich a rapidement perdu son statut de titulaire, notamment au profit du jeune Brésilien Arthur Melo.

Requinqué après avoir disputé 180 minutes avec le Chili (contre le Pérou et le Mexique), Vidal veut profiter de cette bouffée d’oxygène pour se relancer en Catalogne. « Je crois que ça fait six ou sept mois que je n’avais pas joué deux matches consécutifs dans leur intégralité, donc je suis très content. Je reviens à Barcelone avec beaucoup d’envie et la volonté de gagner ma place », a-t-il déclaré en zone mixte.