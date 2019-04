Plus vraiment titulaire depuis son retour de blessure en février, Samuel Umtiti pourrait avoir des envies d’ailleurs cet été, afin de retrouver une place dans un onze de départ. Mais son président au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a clarifié la situation du Français, en indiquant qu’il sera toujours catalan pour les prochaines saisons : « Non, il n’y aura pas de départ d’Umtiti, a confié le dirigeant, invité de l’émission El Rondo de TVE en Catalunya. Nous avons renouvelé son contrat avant le Mondial et il a encore 4 ans avec nous (son bail expire en 2023, ndlr), il doit récupérer après sa blessure et nous le voulons le plus vite possible. Avoir Umtiti et Lenglet est une bonne garantie. Je voudrais que ça continue comme cela. »

Pour rappel, Umtiti n’a joué qu’un match sur deux en Liga depuis son retour de blessure, et n’est plus apparu sur la scène européenne. Les belles performances de Clément Lenglet en son absence l’ont relégué sur le banc, et il ne devrait pas plus être titulaire ce soir contre Manchester United (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site).