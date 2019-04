En cas de victoire ce soir contre l’Atlético de Madrid (match à 20h45, à suivre en direct commenté sur notre site), le FC Barcelone prendrait onze points d’avance sur son adversaire du soir, qui est aussi son dauphin, et s’adjugerait quasiment le titre de champion d’Espagne.

Et si jamais les Blaugranas venaient à soulever de nouveau la Liga cette année, cela constituerait le 10e titre de champion d’Espagne pour le meneur de jeu des Catalans, Lionel Messi, en seulement 15 années passées au club. Avec un dixième succès, il deviendrait alors le joueur du FCB ayant remporté le plus de Liga, devant Andrés Iniesta (9). Et s’il maintient son niveau pendant encore quelques années, il pourrait devenir le footballeur ayant remporté le plus de titres nationaux, en prenant seulement en compte le Big-5 européen. Pour l’instant, c’est Ryan Giggs qui domine ce classement (13 Premier League), et si l’on ne prend en compte que le record de titres en Liga, c’est Francisco Gento qui détient ce record (12 championnats d’Espagne avec le Real Madrid).