Si le FC Barcelone a prolongé plusieurs de ses tauliers lors des derniers mois, Jordi Alba attend encore son tour. Et le latéral gauche, particulièrement bon en ce moment, est en pleine discussions pour prolonger le bail qui le lie au club. Mundo Deportivo évoquait il y a quelques semaines la volonté du Barça d’offrir trois ans supplémentaires à celui dont le contrat expire en 2020.

Mais comme l’explique AS, les deux parties sont encore loin d’un accord, puisque le joueur demanderait trop, alors que le club n’offrirait pas assez. Titulaire indiscutable et membre important du vestiaire, le latéral catalan serait parfaitement au courant des montants touchés par ses partenaires et est le seul titulaire à ne pas avoir eu de nouveau contrat.