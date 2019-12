Avec Riqui Puig, Carles Aleña (21 ans) fait partie des jeunes promesses du FC Barcelone en manque de temps de jeu. Récemment, le nouveau patron de la formation blaugrana, Patrick Kluivert, avait fait savoir que le club culé réfléchissait à les prêter afin de les faire progresser.

Et si Riqui Puig semble s’accrocher au Barça, Mundo Deportivo révèle qu’Aleña devrait prochainement débarquer au Betis sous la forme d’un prêt de six mois. Une option d’achat serait incluse et le Barça assurerait ses arrières avec une clause de rachat.