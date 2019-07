Frenkie de Jong (22 ans) est l’une des attractions de ce début de mercato. Recruté par le FC Barcelone en janvier dernier, l’international néerlandais (9 sélections) a rallié la Catalogne la semaine dernière où il a été présenté en grande pompe. Pour la chaîne TV du Barça, il est revenu sur son choix de rejoindre le champion de Liga et a affiché ses ambitions pour la saison prochaine.

« Je veux être titulaire dans la plupart des matches. Je pense que tous les joueurs de l’équipe le veulent, alors je ne suis pas différent d’eux. Je vais devoir travailler dur à l’entraînement pour montrer ce que je peux faire. Je voudrais pouvoir être un titulaire en puissance. J’ai choisi le Barça parce que c’est l’équipe où j’ai toujours voulu jouer. Et maintenant ça se passe ! C’est la raison principale de ma venue, raconte-t-il. Ils veulent toujours jouer au football avec un public attractif. Ils remportent de nombreux titres avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire. C’est l’image du Barça. C’est pourquoi je suis très fier d’être ici. Cela a toujours été mon rêve. Je vais essayer de profiter de tout au maximum. La philosophie de l’Ajax et du Barça est similaire, constate encore le milieu de terrain. C’est à cause de Cruyff, c’est clair. C’est pourquoi il y a une bonne connexion entre les deux clubs. Autant que je sache, l’Ajax et le Barça veulent jouer le même football sur le terrain. »

