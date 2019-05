Ivan Rakitic sera-t-il toujours au FC Barcelone ? Si ça ne dépendait que de lui, la réponse serait probablement affirmative. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il a notamment été interrogé sur un possible intérêt du PSG pour lui.

« Et bien on parlera, on prendra un café et c’est tout. Je dis ça respectueusement envers toutes les équipes. Si quelque chose arrive de Paris, ça me rend fier parce que ça veut dire que je fais les choses bien, rien de plus », a lancé l’international croate.