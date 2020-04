Alors que la Liga est actuellement suspendue indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit en Espagne, l’incertitude est de mise concernant l’issue de l’exercice 2019-2020, comme dans tous les autres pays. De nombreux acteurs du championnat ibérique souhaitent en tout cas terminer la saison et décider de leur sort sportivement, sur les terrains. C’est le cas d’Ivan Rakitic, le milieu de terrain des Blaugranas.

« Si je suis favorable de jouer en juillet et en août, à huis clos avec la chaleur ? La chaleur n’est pas un problème. Bien sûr, nous aimerions jouer avec des stades pleins et tous les fans, mais ce n’est pas tant de savoir si nous le voulons ou non, la question est plutôt de savoir s’il y a une possibilité de le faire. De plus, il est certain que de nombreux joueurs sont en fin de contrat le 30 juin et qu’ils ont peut-être déjà un accord avec un autre club. Il y a des titres en jeu et j’aimerais pouvoir les gagner comme il se doit, sur le terrain, en compétition, comme cela a toujours été le cas. C’est normal », a confié l’international croate, qui en a profité pour pousser un coup de gueule sur sa situation au Barça, lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo en visioconférence.