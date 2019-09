Jeudi, Lionel Messi (32 ans) faisait la Une du quotidien Sport avec un entretien fleuve où il évoquait le mercato, son avenir ou encore la direction que prenait le FC Barcelone. Et en Espagne, certaines phrases ne sont pas passées inaperçues. Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, Joan Gaspart, ancien président du Barça entre 2000 et 2003, est revenu sur les déclarations de l’Argentin.

« La clause de fin de saison était également utilisée par des joueurs comme Iniesta et Xavi à l’époque. Ce n’est pas une nouveauté. Le fait que Messi en dispose fait partie de la philosophie du Barça. Je ne pense pas que les paroles de Messi soient une marque de défiance à l’intention de Bartomeu ou du conseil d’administration, juge l’ancien président blaugrana dans des propos rapportés par As. Je connais très bien Leo et ce n’est pas son style. Après chaque déclaration de Messi, il y a un "mais", et même si le porte-parole du club les comprend comme étant hors de propos, je pense que ce sont des avertissements adressés au conseil, qu’il n’aime pas comment le club va. »

