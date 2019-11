Depuis quelques semaines, le FC Barcelone ne semble plus aussi souverain en Espagne mais aussi en Ligue des champions. Deuxième à un point de la Real Sociedad en Liga, le Barça possède une belle opportunité de se relancer ce soir face au Celta Vigo. Une rencontre que disputera évidemment Lionel Messi, buteur à cinq reprises cette saison en championnat. Si ces derniers jours, le président des Blaugranas Josep Maria Bartomeu a avoué plancher sur l’après-Messi, ce dernier n’écarte pas la possibilité d’offrir un rôle à la Pulga quand celui-ci aura arrêté sa carrière.

« Au cours des deux ou trois prochaines saisons, notre joueur clé continuera d’être Leo Messi. Mais il est vrai qu’il y a d’autres jeunes joueurs qui arrivent. Des joueurs qui viennent de l’étranger, mais aussi des joueurs de notre académie La Masia. Le contrat de Leo Messi se termine en 2021. Mais ce sera sûrement la volonté de toutes les parties impliquées, si vous vous sentez forts et ambitieux, de prolonger ce contrat indéfiniment, » a ainsi commenté Bartomeu dans une interview accordée à Associated Press relayée par Sport. Reste à savoir ce qu’en pense l’intéressé, et surtout si Messi souhaite endosser le costume de dirigeant au FC Barcelone...