Junior Firpo n’a pas vraiment bien démarré son aventure au FC Barcelone. Le latéral espagnol, arrivé du Betis pour environ 25 millions d’euros bonus inclus, peine à se montrer sous son meilleur visage avec la tunique blaugrana. Il totalise 11 apparitions en Liga, pendant lesquelles il n’a pas su reproduire ce qu’on avait vu en Andalousie, à savoir des rencontres très intéressantes sur le plan offensif notamment.

Et Catalunya Radio dévoile une anecdote qui ne va pas arranger ses affaires. On apprend ainsi que le joueur de 23 ans s’est blessé à la main après la rencontre face à Getafe... en faisant du karting ! Une activité qui est pourtant interdite aux joueurs de l’équipe première du FC Barcelone. Junior Firpo s’est donc probablement fait taper sur les doigts par sa direction et le staff, sans mauvais jeu de mots...