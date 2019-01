Ce lundi, Sky Italia a lâché une petite bombe. Le média italien a annoncé que Kevin-Prince Boateng (Sassuolo) allait s’engager en faveur du FC Barcelone, qui cherche depuis des semaines un renfort offensif. Une informations confirmée par la Gazzetta dello Sport dans la foulée. Il s’agirait d’un prêt payant avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros.

Son arrivée en Catalogne était même annoncée comme étant imminente. Interrogé par Sky Italia, le joueur a confirmé qu’il allait signer chez les Blaugranas. « Barça, j’arrive ! Je suis triste de quitter Sassuolo mais c’est une super chance. Ne me demandez rien sur le Real Madrid...c’est juste le passé ! Je veux seulement me concentrer sur Barcelone et j’espère marquer à Bernabéu lors du prochain Clasico ».