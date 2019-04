Le FC Barcelone se déplace ce soir à Old Trafford pour y affronter Manchester United dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions (à suivre en direct commenté sur notre live). L’occasion pour Lionel Messi (31 ans) de se frotter une nouvelle fois à une formation anglaise.

Dans sa carrière, la Pulga a déjà croisé la route à trente reprises d’une équipe anglaise en Ligue des champions. Et cela a souvent provoqué des dégâts. En effet, l’international argentin a inscrit la bagatelle de vingt-deux réalisations et distillé six passes décisives en trente matchs face aux écuries anglaises. Manchester United est prévenu...