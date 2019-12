L’aventure FC Barcelone est de plus en plus difficile pour Ousmane Dembélé (22 ans). Blessé et indisponible pendant plusieurs semaines, le Français n’arrive pas à faire son trou en Catalogne qu’il a rejoint en août 2017 contre 125 millions d’euros. Et les supporters commencent de plus en plus à en avoir marre et à ne plus rien espérer de l’ailier.

C’est en tout cas ce que révèle un sondage de Mundo Deportivo. Le manque de discipline, le côté sportif et les blessures récurrentes du joueur agacent. Parmi les 300 votants, les socios ont décidés à 72,66% vouloir vendre l’ancien joueur du Stade Rennais. Il est le premier indésirable dans l’effectif du Barça avec 22% des votants devant Vidal, second au classement et ses 10,33%.