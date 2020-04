Avec l’arrêt des compétitions pour faire face à la pandémie de Covid-19, le monde du football est à l’arrêt. Mais du côté du FC Barcelone, il y a beaucoup de mouvements en coulisses. Depuis février, le club catalan est au cœur des débats en Catalogne, à cause de plusieurs affaires étranges comme celle des réseaux sociaux. Emili Rousaud, l’ex vice-président institutionnel du club, avait lui parlé d’une possible corruption. Et samedi soir, les révélations de Sport n’ont bien évidemment pas aidé les Blaugranas...

Pour évoquer tous ses sujets et faire le point sur ce « Barçagate », le conseil d’administration du club devait donc se réunir ce dimanche. Mais d’après les médias espagnols, commeAS ou Sport, cette réunion aurait été reportée à une date ultérieure. La raison ? Le président Josep Maria Bartomeu souhaiterait d’abord régler le problème lié à sa direction, six dirigeants du club ayant démissionné récemment. Cependant, la réunion devrait se tenir très prochainement...