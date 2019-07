L’avenir d’Ousmane Dembélé semble s’écrire loin de Barcelone, et ce alors qu’il y a deux semaines, la direction du Barça lui affirmait qu’elle comptait sur lui. Le Bayern Munich serait notamment entré dans la course pour le champion du Monde, qui est bel et bien sur le marché.

Et selon la radio espagnole Onda Cero, il pourrait bel et bien quitter la Catalogne pour la Bavière contre un montant de 100 millions d’euros, ce qui permettrait au Barça de renflouer considérablement ses caisses. Affaire à suivre...

