Samedi soir, le Barça s’est incliné sur la pelouse du promu Granada (2-0). Ce qui a beaucoup fait réagir en Espagne. Et comme l’explique le quotidien AS, le vestiaire catalan s’est réuni et a discuté de cet échec. Plusieurs phrases prononcées par des joueurs cadres du club sont rapportées par le journal.

« On a encore moins bien joué qu’à Anfield », « le problème ce n’est pas de perdre, le problème c’est qu’on a mérité de perdre », « les adversaires ne nous respectent plus », « nous sommes devenus une équipe sans âme », sont ainsi certains propos qui ont été lancés après le match.

