L’avenir de Luis Suarez (32 ans) au FC Barcelone suscite multiples interrogations en Catalogne. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant uruguayen ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure avec les Blaugranas. Mais que l’intéressé se rassure, la MLS est prête à tout pour l’accueillir. Une tendance qu’a confirmé récemment son compatriote Nicolas Lodeiro milieu offensif des Seattle Sonders. Ce dernier a confié que Suarez ne négligeait pas un passage aux Etats-Unis avant la fin de sa carrière.

« Il veut rejoindre la MLS. Luis me pose toujours des questions sur cette ligue. Son rêve était de jouer pour Barcelone. Il joue à un excellent niveau et il s’y sent bien. Mais tôt ou tard, il arrivera à la MLS. Il aimerait aussi pouvoir aussi jouer pour les Seattle Sounders, même si c’est un objectif plus compliqué à atteindre. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit ici, » a ainsi confié Lodeiro dans des propos relayés par Sport. Reste à savoir si Luis Suarez mettra le cap vers la MLS dès la fin de son contrat avec le FC Barcelone...