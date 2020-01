Ce samedi, le FC Barcelone n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de son rival catalan, l’Espanyol Barcelone (2-2). Pour cela, Ernesto Valverde peut remercier Luis Suarez, buteur (51ème minute) puis passeur décisif pour Arturo Vidal (58ème minute). Auteur d’une performance de haute volée alors que Lionel Messi et Antoine Griezmann sont restés plus discrets sur le terrain de la lanterne rouge de la Liga, l’ancien attaquant de Liverpool, qui a également touché le poteau en première période, a regretté les points perdus par son équipe, rejoint dans les dernières minutes de la rencontre.

« On l’a voulu, mais c’est dur de revenir dans un match à l’extérieur, dans un stade où il est toujours difficile de jouer. J’ai la sensation qu’on a perdu des points aujourd’hui. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Avec un joueur en moins (après l’exclusion de Frenkie de Jong, ndlr), contre un adversaire comme celui-là, c’est dur. Ils y croient, dans leur stade... Mais ce n’est pas une excuse. Nous sommes les champions en titre, nous sommes les leaders actuels. Le Barça a toujours l’obligation de gagner, et j’ai le sentiment qu’on a laissé deux points. Nous venons de terminer la phase aller, il faut tirer les bonnes conclusions pour s’améliorer », a lâché Luis Suarez dans des propos relayés par L’Equipe après le match nul entre le Barça et l’Espanyol Barcelone, samedi. Les coéquipiers de Messi ont tout de même repris la tête du championnat au Real Madrid grâce à une meilleure différence de buts, après 19 journées.