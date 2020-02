Avec la longue absence d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a recruté ce jeudi l’ancien joueur de Toulouse Martin Braithwaite. Les dirigeants blaugranas ont sorti 18 millions d’euros, le prix de la clause libératoire, pour s’attacher les services du joueur de 28 ans, qui évoluait à Leganés.

Le principal concerné va être présenté dans la soirée à la presse et en attendant, il a annoncé son nouveau numéro à travers une vidéo publiée sur le compte Twitter du Barça. Pour ses prochains matches, Martin Braithwaite portera le numéro 19, qui appartenait à Carles Aleñá, prêté cet hiver au Betis Séville, et même Kevin-Prince Boateng encore avant.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020