Lors de la large victoire du FC Barcelone face au FC Séville (4-0) dans le cadre de la huitième journée de Liga, Lionel Messi a fait son retour sur le tableau des scores. L’Argentin a inscrit le quatrième but de son équipe sur un sublime coup-franc dont il a montré plus d’une fois sa maîtrise dans l’exercice. Et cette nouvelle réalisation du capitaine blaugrana n’est pas sans valeur, explique Sport.

En effet, un nouveau record vient s’ajouter à son palmarès déjà bien fourni. Il a marqué pendant 16 saisons consécutives dans le championnat espagnol. Le prochain record à battre est clair. Avec ce but, la Pulga en est à 604 réalisations avec le champion d’Espagne en titre et se rapproche considérablement du record du Brésilien Pelé, auteur de 643 buts sous le seul et unique maillot de Santos.

