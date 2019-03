Sur la pelouse du Camp Nou, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à créer l’exploit face au FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des Champions (0-0, 1-5). Interrogé après la rencontre, Lucas Tousart est revenu sur cette défaite. « Je pense qu’on n’a pas été à la hauteur ce soir. On savait que c’était une grande équipe. En deuxième mi-temps, on avait la possibilité de peut-être raccrocher mais c’est frustrant parce que sur des contre-attaques, ils nous mettent en difficulté et le score s’aggrave. Au final, ça fait une addition lourde. Il ne faut pas se cacher, ils ont été meilleurs que nous. Maintenant, je pense qu’on n’a pas eu des faits de jeu favorables pour nous aussi. Après, ils sont supérieurs, il n’y a pas à chercher 10 000 explications », a expliqué le milieu lyonnais sur RMC Sport.

Relancé sur le penalty accordé au Barça suite à une faute de Jason Denayer sur Luis Suarez (transformé par Lionel Messi à la 17e minute), le joueur de 21 ans a donné son avis : « on nous a dit qu’il n’y avait pas faute. Après, je ne sais pas si l’arbitre a consulté la VAR. On ne saura jamais mais c’est comme ça, c’est une action de jeu, l’arbitre en a décidé autrement. C’est dommage d’avoir des systèmes vidéos qui au final... Il n’a même pas regardé, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. »