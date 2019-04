Annoncé du côté de Manchester United, Philippe Coutinho (27 ans) effectue une saison décevante avec le FC Barcelone. En 44 matches cette saison, il a inscrit 10 buts et n’a pas vraiment pesé dans le jeu des Blaugranas. Pourtant, il refuse de baisser les bras et aimerait poursuivre avec son club comme il l’explique au Mirror.

« C’est ma deuxième saison ici. J’ai gagné des titres, mais j’ai toujours été un joueur demandé et ambitieux. J’en veux de plus en plus, mais je suis heureux. Je voulais jouer en Espagne et je joue dans le meilleur club en Espagne. Maintenant je me concentre uniquement sur Barcelone, mais rentrer en Angleterre ne fait pas partie de mes plans pour le moment. »