Apte pour le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, Vinicius Jr, qualifié après avoir vu la commission d’appel le blanchir après une expulsion avec le Castilla, faisait partie du groupe convoqué par Julen Lopetegui pour le Clasico.

Seulement, alors que les compositions officielles viennent de tomber, on apprend que le jeune attaquant merengue, qui a passé toute la rencontre face au Viktoria Plzen (2-1, 3e journée de Ligue des Champions) dans la semaine, est finalement... en tribunes, aux côtés de Marcos Llorente, Kiko Casilla et Sergio Reguilon. Une décision du coach madrilène qui commence déjà à être commentée en Espagne (le Castilla jouant ce dimanche soir contre Fuenlabrada) et promet d’alimenter les débats, surtout en cas de contre-performance des Madrilènes...