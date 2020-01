La mauvaise nouvelle pour le Barça est tombée samedi : Luis Suarez va subir une opération chirurgicale (ce dimanche), pour réparer son ménisque externe du genou droit. Touché face à l’Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le 9 janvier (2-3), où il a même joué sous infiltrations, El Pistolero devrait être absent environ 6 semaines et espère être de retour pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, alors que les Blaugranas se rendront à Naples le 25 février prochain. En attendant, Ernesto Valverde se retrouve avec un effectif limité en attaque alors qu’Ousmane Dembélé est lui aussi à l’infirmerie, et ne devrait retrouver les terrains qu’à la mi-février.

Selon les informations de Marca, le Barça n’avait initialement pas prévu de recruter au cours du mercato hivernal. Mais la blessure de Luis Suarez pourrait changer la donne. Eric Abidal, le secrétaire technique du club espagnol, et Oscar Grau, le directeur général, devraient ainsi se réunir la semaine prochaine pour décider du recrutement d’un attaquant ou non. Les cas des jeunes Ansu Fati et Carles Pérez seront notamment étudiés, à savoir : sont-ils prêts à jouer les premiers rôles aux côtés d’Antoine Griezmann et Lionel Messi ? L’année dernière, à la même époque, le FC Barcelone avait enregistré le prêt de Kevin-Prince Boateng, dont le bilan s’est avéré être un échec en Catalogne (4 matchs, 0 but).