A l’instar du Real Madrid, proche d’officialiser la venue de Reinier en provenance de Flamengo, le FC Barcelone lorgne le Brésil à la recherche des talents de demain. Les Blaugranas pourraient même imiter leurs rivaux merengues en faisant signer une pépite auriverde dès cet hiver. Marcos Paulo (18 ans), attaquant évoluant à Fluminense et auteur 6 buts et 5 passes décisives cette saison, pourrait bien être l’heureux élu. Selon les informations de As, le Barça cherche actuellement à recruter le jeune Brésilo-Portugais. José Mari Bakero, le secrétaire technique de l’équipe réserve catalane, se serait même déplacé au Brésil afin de négocier avec Fluminense.

Le dirigeant aurait également rencontré la famille du joueur, très enthousiasmée par le projet proposé par le FC Barcelone. Le quotidien ibérique indique que le Barça aurait proposé 5M€ aux Tricolor. Un montant loin d’être suffisant, comme en témoigne le refus de l’offre à hauteur de 8M€ du RB Bragantino. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Fluminense espère vendre au plus vite Marcos Paulo, suivi également par de nombreux clubs en Europe et qui n’envisage pas de prolonger. Son arrivée serait également intéressante pour les Blaugranas : possédant un passeport portugais, il n’occuperait pas une place d’extracommunautaire en Catalogne. As précise que si sa clause s’élève à 45M€, l’affaire pourrait se conclure aux alentours de 15M€. Le Barça est prévenu pour ce dossier, sur lequel le Real Madrid serait aussi attentif.