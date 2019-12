Avec De Jong, Busquets, Arthur, Vidal, Rakitic ou encore Alena, les places au milieu de terrain sont chères au Barça Le Chilien pourrait d’ailleurs s’en aller cet hiver, l’Inter étant au passage intéressée pour le récupérer. S’il n’a pas cité de nom en conférence de presse, Valverde a reconnu qu’un élément allait peut-être quitter le club dans les prochaines semaines.

« Nous verrons quand le mercato d’hiver arrivera. Nous devrons attendre car le mois de janvier est toujours très chargé. Nous avons beaucoup de milieux de terrain, c’est vrai. En fin de compte, certains jouent plus et d’autres moins, mais ils ont tous été importants. » Alena et Rakitic sont également régulièrement cités pour quitter le club catalan, le premier pour un prêt, le second pour un départ définitif.