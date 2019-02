Depuis le 30 janvier dernier et un match de Coupe du Roi contre le FC Séville, Luis Suarez n’a plus trouvé le chemin des filets. Pire, sa performance face à l’Olympique Lyonnais a été très critiqué, notamment pour son manque de réalisme devant le but. Et s’il est à la peine depuis 5 rencontres, Luis Suarez a vu Ernersto Valverde le défendre en conférence de presse.

« Tout va bien pour Luis. Notre manque d’efficacité offensive ? Dans son cas, c’est curieux car il a déjà été en difficulté à plusieurs reprises. Il a commencé sans marquer, puis il a enchaîné. On parle du cinquième meilleur buteur de l’histoire du club, il génère des occasions claires pour marquer. La seule chose à faire, c’est de persévérer et être patient. C’est ce qu’il fait », a ainsi déclaré Ernesto Valverde.