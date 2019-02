« 25 heures sans marquer ! » Ce mercredi, les médias catalans Sport et Mundo Deportivo s’inquiètent grandement pour Luis Suarez. Mardi soir, l’international uruguayen était attendu au tournant lui qui connaît des difficultés à conclure à l’extérieur en Ligue des Champions. En effet, avant la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, la presse espagnole avait indiqué qu’El Pistolero n’avait plus trouvé le chemin des filets dans la compétition européenne depuis le match à l’AS Roma (1-1) le 16 septembre 2015, soit quasiment 3 ans et demi. Au total, cela représentait 15 rencontres et 1 418 minutes. Mundo Deportivo a d’ailleurs dressé la liste des équipes contre lesquelles il n’a pas marqué depuis 2015.

On y trouve notamment Arsenal, Manchester City, la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain. On peut désormais y ajouter l’OL. En effet, l’ancien joueur de Liverpool n’est pas parvenu à mettre un terme à cette incroyable disette offensive. À cela, il faut ajouter qu’il n’a pas marqué cette saison en Ligue des Champions (0 but en 5 rencontres). Hier soir, au Groupama Stadium, il est passé totalement au travers. Même si on l’a vu obtenir quelques fautes, il a souvent fait les mauvais choix et il a péché dans le dernier geste lors des quelques occasions qu’il a pu avoir. Mais la plupart du temps, il a gâché le bon travail de ses coéquipiers. La Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 2.

Luis Suarez cale en Ligue des Champions

Dans le dur, Luis Suarez, qui en est donc à 16 matches de C1 sans marquer à l’extérieur, soit 1 507 minutes, peut compter sur le soutien de son équipe. En zone mixte, Clément Lenglet a évoqué les difficultés offensives des Catalans face aux Gones. « Oui, ce n’est pas souvent que ça leur arrive. Donc c’était un jour sans, en tout cas ils n’ont pas trouvé la faille. Le gardien, Anthony Lopes, a aussi été très bon. Donc j’espère qu’au match retour ce sera un peu différent et qu’on marquera des buts ». Ernesto Valverde, lui, a été interrogé clairement au sujet de son joueur. Et le technicien ibérique l’a soutenu : « Je serais préoccupé si cela ne générait pas des occasions de marquer un but, ce que l’on demande à un attaquant. Il a toujours des occasions et, sinon, il en provoque. C’est un mal de tête permanent pour l’adversaire », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Il ne marque pas ? Il doit être en train de garder ses buts pour plus tard. Et de toute façon, il se déplace bien pour se procurer des situations. Si l’adversaire rate des occasions, je suis nerveux. Si nous en ratons, ça m’énerve, mais je préfère ça que de ne pas en avoir », a conclu le coach azulgrana. Si du côté du Barça, on ne semble pas trop préoccupé, la presse catalane, elle, est très inquiète. En plus de sa disette en Ligue des Champions, Luis Suarez vient d’enchaîner son cinquième match toutes compétitions confondues sans trouver la mire. Nul doute qu’il aura à cœur de rectifier le tir dès samedi face au Séville FC en Liga.