C’est un dossier qui traîne depuis plusieurs mois désormais. Jordi Alba, le latéral gauche du FC Barcelone, attend d’être prolongé, lui dont le contrat se termine en juin 2020. Les dirigeants catalans en ferait la priorité actuelle, et son niveau de jeu cette saison ravit les principaux intéressés, si bien qu’ils pourraient lui offrir un contrat portant jusqu’en 2023. Mais...

Selon Sport, après plusieurs rendez-vous, le club s’occupera de la situation de son latéral entre les mois de février et mars. L’aspect économique bloquerait toujours, et des offres venues d’Angleterre et de Serie A pourraient inquiéter le Barça. De plus, aucun latéral gauche ne devrait être recruté prochainement selon le média. Un dossier qu’il serait bon de rapidement régler pour la direction catalane.