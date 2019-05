Vainqueur de la course au transfert de Frenkie de Jong, le FC Barcelone pourra bientôt compter dans ses rangs l’ancien de l’Ajax. Une perspective qui enchante Gerard Piqué (32 ans), ravi de pouvoir compter sur un joueur imprégné par l’ADN du club catalan. Alors qu’il découvrira le jeune milieu de terrain néerlandais au retour des vacances, le défenseur des Blaugranas a également eu quelques mots dans les colonnes d’El Pais pour son compatriote, Matthijs de Ligt, annoncé proche du Barça depuis plusieurs semaines.

« Ce sont des joueurs qui comprennent notre football parce que la source est la même, Johan Cruyff. Si je m’inquiétais des défenseurs centraux qui ont signé depuis mon arrivée, je ne pourrais pas dormir depuis des années. C’est l’un des postes où nous avons le plus recruté. Je trouve cela logique et j’aime la concurrence. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais De Ligt a beaucoup de qualités malgré sa jeunesse. Et De Jong a beaucoup de potentiel et l’avenir devant lui. Je suis enthousiasmé par sa vision du jeu. » Reste à savoir si le défenseur central prendra le même chemin que son ancien coéquipier.