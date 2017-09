Michy Batshuayi a toujours une dent contre les développeurs du jeu FIFA 18 qui lui ont attribué une note globale de 80 insuffisante à ses yeux. Auteur d’un triplé mercredi soir lors de la victoire (5-1) de Chelsea face à Nottingham Forest en Carabao Cup, l’attaquant belge en a profité pour envoyer un message clair.

Can we talk now fam ... ??? How are the servers todayhttps://t.co/V2G1Pkitjl

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 20 septembre 2017