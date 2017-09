Soirée de Coupe de la Ligue en Angleterre. Une Coupe désormais surnommée Carabao Cup, du nom de son nouveau sponsor. Les cadors étaient sur le pont, face à des adversaires abordables. Et personne n’a commis de faute de mauvais goût. Mention spéciale à Chelsea, qui a écrasé Nottingham Forest grâce à ses Belges notamment. Batshuayi s’est offert un triplé et Musonda a inscrit son premier but avec Chelsea. C’est Kenedy qui avait ouvert la marque pour ce large succès 5-1.

Manchester United s’est lui défait sans problème non plus de Burton Albion (4-1) : doublé de Rashford, buts de Lingard et Martial, la jeunesse triomphante. Arsenal était de son côté opposé aux Doncaster Rovers, entraînés par... le fils de Sir Alex Ferguson ! Les Gunners l’ont emporté, petitement, 1-0, grâce à un but de Theo Walcott sur une passe d’Alexis Sanchez. Everton, en grosse difficulté en championnat, s’est défait aisément de Sunderland (3-0). Enfin, Manchester City s’est sorti du piège de West Bromwich (1-2) grâce à un doublé de Sané.