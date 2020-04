Au Bayern Munich, le dossier de la prolongation de contrat de Manuel Neuer est encore loin d’avoir trouvé son épilogue. Pour rappel, le portier âgé de 34 ans est lié au club bavarois jusqu’en 2021 et aimerait prolonger l’aventure de plusieurs années. Pour le moment, ses dirigeants font la sourde oreille. Et pour cause.

Bild nous apprend que Neuer a formulé des exigences assez incroyables. En clair, le champion du monde 2014 veut prolonger jusqu’en 2025 et gagner 20 M€ par saison ! Pourquoi un tel salaire ? Le quotidien allemand nous explique que le joueur serait vexé de voir certains éléments du club comme Lucas Hernandez être grassement payés (le Français toucherait 17 M€ bruts par saison). Vu son statut au sein du Bayern, Neuer, qui perçoit 14 M€ annuels, souhaiterait donc être mieux rémunéré.