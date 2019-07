L’été dernier, Robert Lewandowski (30 ans) était annoncé partant du Bayern Munich. Finalement, le Polonais est resté en Bavière et il a encore réalisé une saison pleine (47 matches, 40 buts et 13 passes décisives). Sous contrat jusqu’en 2021, le buteur pourrait continuer encore l’aventure avec les champions de Bundesliga.

Présent en conférence de presse lors de la tournée américaine de son club, Lewandowski a confirmé que sa prolongation de contrat était en bonne voie : « Je peux dire que nous sommes bien partis en ce qui concerne la prolongation de mon contrat. Je me sens bien à Munich. J’aime vivre et jouer dans cette ville. »

„Ich kann sagen, dass wir in guten Gesprächen sind bezüglich meiner Vertragsverlängerung. Ich fühle mich sehr wohl in München, ich lebe und spiele sehr gerne in dieser Stadt. Aktuell gibt es aber noch nichts zu vermelden.“ @lewy_official #MiaSanMia #AudiFCBTour pic.twitter.com/rVUPpqrV6u

— FC Bayern München (@FCBayern) 16 juillet 2019