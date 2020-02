Mardi soir, Bild et Sport Bild révélaient que le Bayern Munich aurait l’intention de se séparer de Corentin Tolisso (25 ans) lors du prochain mercato estival. Le champion du monde 2018, dont le contrat en Bavière court jusqu’en juin 2022, ne serait lui pas contre un départ des rangs de l’actuel leader de Bundesliga. Et pour cause : l’ancien milieu de l’OL n’a été titularisé qu’à 2 reprises en 15 matches sous les ordres de Hans-Dieter Flick, pour un total de 7 apparitions.

Et Kicker rapporte que Manchester United a tenté de relancer Corentin Tolisso lors du dernier mercato hivernal. Les Red Devils ont essayé de se faire prêter l’international tricolore en janvier jusqu’à la fin de la saison mais se sont heurtés au refus du Bayern, selon le bi-hebdomadaire allemand. La raison ? Un effectif pas assez étoffé chez les Bavarois ne permettant pas de laisser filer un tel joueur. L’ancien Lyonnais, qui n’a disputé que 15 minutes réparties sur deux matches depuis le début de l’année 2020, devra en tout cas tenter de faire ses preuves pour sauver sa place du côté de l’Allianz Arena. Le Bayern semble en effet s’intéresser de près, au même titre que Liverpool, à Kai Havertz (20 ans), le prodigieux milieu du Bayer Leverkusen.