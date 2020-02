L’Allemagne possède un important vivier de jeunes pépites du football. L’une d’elles se nomme Kai Havertz (20 ans), qui fait actuellement les beaux jours du Bayer Leverkusen outre-Rhin. S’il est encore jeune, le milieu de terrain offensif allemand est toutefois connu de tous depuis quelque temps puisqu’il a débuté en équipe première à 17 ans et 126 jours. Cela a fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire du club, en octobre 2016, et il s’est depuis imposé comme un joueur majeur du TSV Bayer 04.

Mais le natif d’Aachen pourrait toutefois quitter le cocon et prendre son envol à l’issue de la saison. Selon les informations du Daily Express, Jürgen Klopp a fait de Kai Havertz sa priorité au milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Rien ne semble séparer Liverpool du titre de champion en Premier League et les Reds peuvent donc déjà commencer à préparer la saison prochaine à Anfield. Le club de la Mersey aura toutefois fort à faire pour l’international allemand (7 sélections, 1 but) puisque Manchester United ou encore le Bayern Munich semblent également prêts à attirer le joueur du Bayer Leverkusen. Le club allemand réclamera sûrement le prix fort pour laisser filer l’un des plus grands talents de sa génération.