Le 27 novembre dernier, le Bayern Munich dominait le Benfica Lisbonne (5-1) dans le cadre de la phase de poules de Ligue des Champions. Dans ce match, Arjen Robben avait inscrit un doublé mais depuis, le Néerlandais n’a plus rejoué avec le club bavarois, la faute à plusieurs blessures musculaires. Et alors qu’on pensait que le joueur de 35 ans n’allait pas rejouer avec le champion d’Allemagne, lui qui a annoncé qu’il quitterait le club en fin de saison, celui-ci pourrait revenir plus vite que prévu.

Au lendemain de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême en demi-finale de Coupe d’Allemagne (3-2), Arjen Robben a en effet effectué son grand retour à l’entraînement. Le natif de Bedum a pris part à la séance collective et devrait donc retrouver le chemin des pelouses assez rapidement. Mais le temps est un peu compté puisqu’il ne reste que cinq matches (quatre en Bundesliga ainsi que la finale de Coupe) à disputer avant la fin de saison.